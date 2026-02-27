俳優の河合優実（25）が27日、都内で行われた映画『しあわせな選択』ジャパンプレミアイベントに出席。映画への“危機感”を語った。【集合ショット】カワイイ！自撮りする河合優実＆イ・ビョンホンら河合はゲストとして登場。イベントに出席したイ・ビョンホン（55）とパク・チャヌク監督に花束を手渡した。河合は映画について語り「私は若輩者で25歳でこの仕事を始めて7年。たった数年の間でも映画の形が変わっている」と