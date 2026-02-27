全国町村議会議長会は27日、昨年7月時点の調査で、議員本人の出産による産休を規則で定めているのは全926町村議会のうち、893議会だったと発表した。休む期間として、議長会が参考として策定した標準規則と同じ「産前6週間、産後8週間」を設定するケースが8割超。それを上回る町村は一部だった。高齢出産など負担の大きい出産が増えていることを理由に、期間が不十分だとの指摘もある。議員のなり手不足が課題となる中、議長会