静岡県伊東市の田久保真紀前市長静岡県伊東市の田久保真紀前市長（56）の学歴詐称疑惑を巡り、県警が市議会への対応に関する地方自治法違反容疑で田久保氏を書類送検したことが27日、関係者への取材で分かった。田久保氏は市議会議長らに「卒業証書」とされる文書を見せたとする偽造有印私文書行使などの容疑でも刑事告発されており、県警は捜査を続ける。田久保氏は今年1月以降、任意の事情聴取を複数回受け、地方自治法違反