神奈川・横浜市戸塚区で目撃されたのは追突事故の瞬間。事故があったのは1月24日。交差点の信号が青に変わり進み始めた、その時、追突。ところが、そのあとさらに問題が。追突した白いワンボックスカーが車線を変更。車を道路の端に寄せるのかと思いきや、現場から走り去ってしまったのです。被害にあった男性：そのまま急発進して逃げていった。驚きと怒りが強かった。事故後に撮影した車の様子では、後部にへこみや傷が確認でき