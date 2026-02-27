FW伊東純也がゲンクのUEFAヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメント進出に貢献した試合後、クラブ公式サイトを通じて喜びを語った。ゲンクはディナモ・ザグレブとの決勝トーナメントプレーオフ第1戦を3-1で制し、2点のリードを持ってホームの第2戦を迎えた。ところが2戦合計4-2で迎えた後半11分、伊東が自陣ペナルティエリア内で相手を倒してPKを献上。これを決められて1点差に迫られると、その後追いつかれて延長戦に進むことに