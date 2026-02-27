バイエルンのDF伊藤洋輝が26日のトレーニングを途中で切り上げたようだ。地元メディア『tz』は筋肉系のトラブルがあったことを伝えている。伊藤は昨年11月に右足中足骨骨折の再発から8か月ぶりに復帰し、今季ここまでブンデスリーガで10試合1得点を記録している。しかし地元メディアによると、26日の午後のトレーニングを筋肉系のトラブルで離脱した模様。翌27日に検査を受ける予定のようだ。日本代表は3月にイギリス遠征を