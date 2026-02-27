横浜FCは27日、GKフェリペ・メギオラーロと双方合意で契約解除することを発表した。メギオラーロは2024年に加入し、2年間でリーグ戦2試合とルヴァンカップ4試合に出場。昨年のルヴァンカップでは3回戦・FC町田ゼルビア戦のPK戦で2連続セーブするなどし、クラブ初のベスト4に大きく貢献した。ただ、今季開幕前に契約交渉中のためチーム活動に参加していないことが報告されていた。そうして迎えたこの日、退団が発表された。