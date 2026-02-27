キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、著名写真家の写真集「PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION」の第20弾として、航空写真家のルーク・オザワ氏による「JETLINER PREMIUM 2」の発売を発表。2月25日（水）から予約を受け付けている。 価格は2万9,150円（送料込み）。キヤノンオンラインショップを通じて販売される。限定数は500部。 2月26日（木）から開催中のカメラと写真映像のワールドプレミ