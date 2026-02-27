高校野球、センバツに向け意気込みをかたりました。3月に開幕するセンバツ高校野球に出場する高川学園の壮行式が行われました高川学園は2025年秋の中国大会で準優勝しセンバツ出場を決めました。前身の多々良学園が1984年に出場して以来42年ぶり2回目です。防府市の高川学園で行われた壮行式では生徒会長の東柊和さんが「最後の一球まで全力で戦い抜いてください」とエールを送りました。そして、在校生が応援歌で選手たちを