県が貴賓車として保有する高級車「センチュリー」について山口市の市民団体が27日、「センチュリー」は廃車か売却するよう県に要請しました。要請書を提出したのは「山口県センチュリー裁判を支援する会」です。県は、貴賓車として高級車「センチュリー」を2台所有し通常時は、県議会に貸し出しています。このうち副議長の公用車として使っている1台が更新を検討する基準に達したことから、県は、センチュ