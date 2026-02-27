○ディーエヌエ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の22.4％にあたる2500万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月2日から27年2月26日まで。今回取得した全株は消却する予定。 ○ＧＬテクノ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.91％にあたる38万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は売出価格等決定日の6営業日後から27年2月26日まで。 ○佐藤食品