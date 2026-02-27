上関町の特産品＝「びわ茶」を使ったオリジナルアイスが完成し販売が始まっています。こちらがそのアイス、ビワの葉を砕いてバニラに練りこんだ「びわの葉ぶれんど」と、びわ茶をじっくり煮だしバニラアイスにあわせた「びわ茶リッチバニラ」、2種類がつくられました。このアイス…上関海峡温泉・鳩子の湯で「癒やしの時間」を過ごしてほしいと開発されたものです。びわの葉は、祝島のものを使っていて、これまで3度試作を重ねて完