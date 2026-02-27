あす28日（土）は、関東から西の太平洋側を中心に日差しが戻り、気温が上がって暖かくなりそうです。一方、日本海側は雨が降りやすく、この時季らしい気温でしょう。低気圧が近づく影響で北海道は太平洋側を中心に雪が強まり、吹雪になる所がありそうです。また、晴れる地域も含めて風が強く吹くでしょう。花粉の飛散が多くなるため、花粉症の方はしっかりと対策を行うのがよさそうです。【「花粉情報」を画像で見る】東京や愛知、