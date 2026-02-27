俳優の沢尻エリカ（39）が27日、都内で行われた映画『#拡散』の公開初日舞台あいさつに登壇。2019年9月以来、6年半ぶりの舞台あいさつに参加した。【動画】背中ぱっくりの大胆衣装でサービスショットを披露する沢尻エリカ沢尻にとって、2019年9月公開の映画『人間失格 太宰治と3人の女たち』の公開記念舞台あいさつ以来の舞台あいさつとなる。『人間失格』でも共演し、本作では主演の成田凌は「初日で見ていただくというのは本