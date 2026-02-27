東京・小松川警察署で目撃されたのは、ひげをたくわえた外国人の男。アメリカ人のモリナーリ・アーサー・パーカー容疑者（41）。盗んだトラックで当て逃げを繰り返したとみられています。2月14日、東京・丸の内でトラックを盗んだとみられるモリナーリ容疑者。皇居の近くで当て逃げし、その後、東京メトロ後楽園駅付近でも当て逃げ。その時の様子を捉えた映像では、反対車線を見るとトラックが不自然に真横を向いているのが確認で