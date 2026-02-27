27日（金）に大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は、2月28日（土）と3月1日（日）につるしんアリーナ小真木原で開催されるSVリーグ女子第17節 アランマーレ山形戦の非帯同選手を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 現在、21勝11敗の5位につけている姫路。前節は休養週となっており、2週間ぶりのリーグ戦となる。 最下位のA山形戦に帯同しないのは、