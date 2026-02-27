女子日本代表「なでしこジャパン」のMF長谷川唯（29＝マンチェスター・シティ）が27日、来月開幕する女子アジア杯に向けて開催地オーストラリアからオンライン取材に応じ、2大会ぶりのアジア制覇を「最低限の目標」と言い切った。同4日の1次リーグ初戦・台湾戦から決勝まで勝ち進めば18日間で6試合戦う過密日程。ニールセン監督はターンオーバー制を敷く方針で、主将の長谷川も「大会を通して鍵になるのはローテーション。26人