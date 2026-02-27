タイ国籍の少女が都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で店の経営者ら2人が27日、児童買春をあっせんした疑いで追送検されました。東京・文京区の個室マッサージ店の経営者・細野正之容疑者（52）とタイ国籍で当時店長だったプンシリパンヤー・パカポーン容疑者（38）は2025年、当時12歳の少女に男性客に対する性的サービスをさせた疑いなどがもたれています。少女は母親に連れられて日本に入国した2025年6月以降、店で客