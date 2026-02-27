◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(27日、バンテリンドーム)佐藤輝明選手が日本球界の誇る“4番”っぷりを初回から発揮しました。侍ジャパンの「4番・サード」で中日との初戦にスタメン出場している佐藤選手。1アウト1、2塁と好機で第1打席を迎えると、中日・柳裕也投手が投じた初球のカットボールをとらえます。佐藤選手は打った瞬間に確信。打球は勢いよく飛び、ライトスタンドの中段に飛び込みました。名古屋か