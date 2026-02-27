女優の沢尻エリカ（39）と山谷花純（29）が27日、都内で映画「＃拡散」（白金監督）初日舞台あいさつに登壇した。沢尻にとって約6年半ぶりの映画出演となる。ワクチン接種後に亡くなった妻の死の真相を求める男が、虚実ないまぜの情報に翻弄（ほんろう）されていく姿を通して、真偽不明な怪情報やフェイクニュースがネット上で瞬時に拡散されていく現代社会の実像を描いた社会派ドラマ。主人公・浅岡信治役で成田凌、浅岡の存在を