2月26日、元AKB48の“絶対的センター”で女優の前田敦子の写真集『Beste（ベステ）』（講談社）の一部カットが解禁され、SNSで驚きの声があがっている。「2月13日に発売され、前田さん本人が『これで最後』と語るラスト写真集ですが、発売前から“攻めた内容”が話題になっていました。Amazonのタレント写真集ランキングでも1位ということで、最新中面カットが、24日から3月1日まで6日間連続で解禁されることになりました。そし