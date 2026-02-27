日本スケート連盟は２７日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝ともに木下グループ）組が世界選手権（３月２５開幕、チェコ）を欠場すると発表した。両選手は連名でコメントを発表。「このたび、世界選手権への出場を辞退させていただくことにいたしました。今シーズンはオリンピックを大きな目標としており、シーズン開幕前から世界選手