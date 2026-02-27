LUNA SEAのドラマー・真矢が、2月17日に永眠したことを受け、“ファンの方が1日でも早く思いを届けられる機会を設けたい”というメンバーの意向から、急遽＜真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜＞を執り行うことが決定した。LUNA SEAオフィシャルファンクラブ「SLAVE」および真矢公式FC「YMDK山田家」の会員を対象に先着優先受付を実施。一般先着販売は、2026年3月2日18時から、2026年3月8日20時30分までの受付となる。そして、「LUNA