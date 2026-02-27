テレビアニメ『さよならララ』の放送開始時期が7月と決まった。さらに、人魚姫ララと女子高生ボクサー・茉里の出会いをたどるメインPV第1弾が解禁。物語を彩る新たなキャラクターを深見梨加と村瀬歩が演じることも発表された。【動画】『さよならララ』メインPV第1弾本作は、キネマシトラス設立15周年記念作品となるオリジナルテレビアニメ―ション。童話『人魚姫』を題材としており、200年後に琵琶湖によみがえった人魚姫ララ