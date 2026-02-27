銀杏BOYZが、ワンマンツアー＜銀杏BOYZ ツアー2026 夢で逢えないから☆＞の開催を発表した。本ツアーは、2026年5月27日の東京・LIQUIDROOMを皮切りに、全国8カ所を巡る。ツアー解禁にあわせ、本日19時よりオフィシャル先行受付がスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。◾️＜銀杏BOYZ ツアー2026 夢で逢えないから☆＞2026年5月27日（水）東京・LIQUIDROOMOPEN 17:30 / START 18:30INFO：エイティーフィ