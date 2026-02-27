『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』より、海底の国・カイエン国の巫女（みこ）ユラと、シリーズおなじみのキャラクター・ゴブタの絆を感じさせる本編映像が、場面写真と共に解禁された。【動画】つかの間の平穏を切り取った『劇場版 転スラ』本編映像物語の舞台は、水竜を守り神とあがめる、海底にある国・カイエン国。そこは人々が平和な地を求めて世界をさまよい、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争い