大相撲の関脇・高安（田子ノ浦）が２７日、大阪・松原市の佐渡ケ嶽部屋へ出稽古した。大阪入り後は初の出稽古で、同じく出稽古の幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）、部屋の琴勝峰ら関取衆による申し合い稽古でいきなり１１番連続取って、９勝２敗だった。押しや寄り、投げなど多彩な攻めで力を発揮した。さらに大関・琴桜（佐渡ケ嶽）との三番稽古（同じ相手と相撲を取る）でも連続で９番取って、大きく勝ち越し。「体が良く動いた。ど