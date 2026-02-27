これは、筆者の友人A子から聞いた話です。仕事に追われる父親が、娘の小さな置き手紙をきっかけに親子の距離に気づいた話。「あしたはあそべる？」という控えめな一言が胸に刺さり、働き方と向き合い方を見直す決意をしました。家族との時間の大切さを改めて考えさせられる体験談です。 子どもとの距離を感じた日 夫は仕事が忙しく、帰宅はいつも深夜でした。週末もパソコンに向かい続けることが多く、家族と過ごす時間はどん