メ～テレ（名古屋テレビ） 27日午前、岐阜市の交差点でトラックが横転して信号機に衝突し、信号機が倒れる事故がありました。 警察によりますと午前10時半ごろ、岐阜市粟野西の交差点で、トラックが右折する際に横転しました。 横転したトラックは信号機の柱に衝突し、信号機が倒れました。 巻き込まれた人はおらず、トラックを運転していた30代の男性にけがはありませんでした。 信号機が倒れた際に電線が切れた