Travis Japanが、4月15日に発売するニューシングル「陰ニモ日向ニモ」より、リード楽曲「陰ニモ日向ニモ」のライブパフォーマンス映像を公開した。この映像は、現在開催中のツアー＜Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers＞の北海道公演にて披露されたもの。サビ部分のダンスはMV等ですでに公開されていたが、フルサイズでのパフォーマンス披露はこの北海道公演が初だという。https://youtu.be/rQ5_cSaC5_s「陰ニモ日向ニ