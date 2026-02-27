10億円の当選が出たこともある“幸運のスポット”。閉店の予定が一転、営業を継続します。名古屋駅の宝くじ売り場「名駅前チャンスセンター」は、名駅一帯の再開発計画に伴って3月6日に閉店し、現在工事中の地下街「メイチカ」へ2026年9月に店舗を移す予定でした。しかし、再開発のスケジュールが未定となったため、メイチカの新店舗に加え、現在の店舗も「元祖名駅前チャンスセンター」として引き続き営