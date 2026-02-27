佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた元職員が、DNA型鑑定で不正を繰り返していたとされる問題で、在宅起訴されました。 虚偽有印公文書作成などの罪で在宅起訴されたのは、佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた福岡県春日市の42歳の男性元職員です。すでに懲戒免職となっています。起訴状によりますと、元職員は2023年8月から翌年の7月にかけて、手間を省こうと考え、9件のDNA型鑑定を実施していないのにしたように装って