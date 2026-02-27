福岡市のマンションでオンラインカジノサイトを使い賭博をした疑いで、自営業の男ら4人が逮捕されました。 ■山木康聖記者「店は客から現金を受け取り、客はその額に応じたポイントをカジノに賭けていました。」常習賭博の疑いで逮捕されたのは、福岡市西区の自営業、馬渡伸次容疑者（59）ら男女4人です。警察によりますと、4人は24日、福岡市博多区のマンションの一室で、海外のオンラインカジノサイトを使って、多数の客を相