国立病院で働く医療従事者の賃上げや労働環境の改善を求める宣伝行動が、全国一斉に行われました。福岡市中央区の九州医療センター前で27日、行われた宣伝行動には、医療従事者など12人が参加しました。全国の国立病院の職員でつくる「全日本国立医療労働組合」によりますと、今年度の賃上げ交渉は26日に国立病院機構側から基本給平均3.2％引き上げの回答が出されて妥結し、当初予定されていたストライキは回避されました。