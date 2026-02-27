脳腫瘍を公表していた「LUNA SEA」の真矢さん（56）が帰らぬ人となったのは2月17日。多くのファンの嘆きの声が上がったほか、本人がプロデュースしていたラーメン店「天雷軒」の公式サイトには追悼メッセージが掲載された。その後、XをはじめとするSNS上では「天雷軒行ってきたよ。真ちゃん大好きよ」といった、ファンによる“聖地巡礼”の報告が相次いでいるが、日刊ゲンダイ記者は現場を訪れた。【写真】LUNA SEA真矢さんプロ