ブルボンから、新潟の希少な茶葉を使った新しい緑茶ペットボトル「雪澄み茶」が登場します。日本最北といわれる茶産地・村上市の一番茶を100％使い、ほのかな甘みとまろやかさを引き出した1本です。雪国の気候で育った茶葉の個性を、日常で手に取りやすい350mlボトルで楽しめる新商品です！ ブルボン「雪澄み茶」 商品名：雪澄み茶（ゆきずみちゃ）内容量：350ml発売日：2026年3月3日（火）販売エリア