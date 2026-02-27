2026年3月3日、TakaTradeが口座開設者向けの特別ウェビナーを開催します。テーマは「CFD取引を活用したコモディティ投資戦略」で、ゴールド・原油・穀物をどう読むかを実戦目線で掘り下げる内容です。講師はコモディティ市場分析で知られる江守哲氏で、公開メディアでは語りにくいポジション構築の考え方まで扱う1時間となっています！ TakaTrade「CFD取引を活用したコモディティ投資戦略」 開催日時