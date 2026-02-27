第３３回読売演劇大賞（読売新聞社主催、日本テレビ放送網後援）の贈賞式が２７日、東京都千代田区の帝国ホテルで行われ、年間グランプリの大賞は、「マスタークラス」「エリザベート」の２作で最優秀女優賞を受けた望海風斗（のぞみふうと）さん（４２）と発表された。