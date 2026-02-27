「家より高いｗｗｗ」大手家電量販店「ヤマダデンキ」を傘下にもつヤマダホールディングスは2026年2月26日より、「2025 大阪・関西万博」で話題を呼んだ「ミライ人間洗濯機」を、「ヤマダデンキ LABI 池袋本店」における同商品のデモ機の展示とあわせて、洗浄体験・販売を開始します。同商品の店頭展開は量販店として初とのことです。これに対して、SNSでは大きな反響が集まっています。【写真】えっ…これが「店頭に置かれた人