※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年3月号からの転載です。 グローバルグループENHYPENとコラボし、世界的ヒットを記録したウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』。このマンガを原作としたアニメが、1月より絶賛放送中！ 少女と7人のヴァンパイアの運命が絡み合う、壮大なドラマの見どころとは？ さらに、ENHYPENメンバーへのインタビューも！韓国の総合エンターテインメント企業HYBEが展開する「HYBEオリジナルストーリー