アメリカで少女買春などの罪で起訴され死亡したエプスタイン氏との関係をめぐり、世界に激震が走っています。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「“エプスタイン文書”影響どこまで？」をテーマに解説します。■クリントン元大統領、米連邦議会の委員会で証言へアメリカの富豪・エプスタイン氏に関わる資料、いわゆる“エプスタイン文書”が公開され、トランプ大統領に政財界からエンタメ界、イギリス王室まで影響が広がってい