韓国の歌手で女優のＩＵ（アイユー）と俳優のパク・ボゴムが主演を務め、大ヒットを記録したＮｅｔｆｌｉｘドラマ「おつかれさま」に出演した女優のカン・ミョンジュさんが、乳がん闘病の末にこの世を去って、２７日で１年が経った。５３歳だった。ミョンジュさんの長女で女優のパク・セヨンは命日のこの日、自身のインスタグラムストーリーズで母親の眠る霊園を訪れたことを報告している。当時ミョンジュさんの訃報は、パク