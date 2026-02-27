未明に行われたパキスタンの空爆の後、損傷した車両の周辺に集まるアフガン人たち/AFP/Getty Imagesイスラマバード（CNN）アフガニスタンとパキスタンが再び戦闘を開始し、険しい国境を越えて猛烈な爆撃と迫撃砲射撃の応酬を繰り広げている。パキスタンの国防相は自国の忍耐が「尽きた」と述べ、イスラム主義勢力タリバンの支配下にある隣国アフガニスタンに対し「開戦」を宣言した。パキスタン軍とタリバン戦闘員とは、かねて断続