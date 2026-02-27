焼鳥屋チェーン「鳥貴族」を展開するエターナルホスピタリティグループ系列の「トリキバーガー」全国唯一の店舗が、2026年3月29日をもって閉店する。鳥貴族の公式Xアカウントが2月27日に発表した。5か月前に「焼鳥バーガー」に転換したばかり閉店するのは、京都市伏見区の「鳥貴バーガー 伏見稲荷OICYビレッジ店」だ。元々チキンバーガー専門店「TORIKI BURGER（トリキバーガー）」として、21年8月に東京・大井町に1号店をオープン