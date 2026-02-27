勤務先の中学校で女子トイレの中を盗撮したなどとして逮捕・起訴されていた男が、懲戒免職となりました。名古屋市によりますと、昭和区の中学校で吹奏楽部の外部顧問として勤務していた加藤謙吾被告(26)は、学校の女子トイレの中に小型カメラを設置し、女子生徒を盗撮したなどとして逮捕・起訴されていました。加藤被告は市の聞き取りに、「教員らの盗撮事件の報道を見て思いとどまった時もあるが、やめる事ができなかった」