株価が3日連続で最高値を更新しました。6万円の大台まであと1000円余りに迫っています。27日の東京株式市場で日経平均株価は96円高の5万8850円となり、3日連続で最高値を更新しました。株価は26日まで連日で上昇し、市場では過熱感が高まっていて、午前中は利益を確定するための売り注文が多く出てマイナスとなりました。ただ、海外投資家を中心に積極財政を掲げる高市政権の政策への期待感は根強く、午後に入ると上昇に転じました