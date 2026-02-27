関東で相次いだ一連の強盗事件で、事件の首謀者として逮捕された男4人が、千葉県船橋市と白井市での強盗事件にも関与したとして再逮捕されました。合同捜査本部によりますと、福地紘人容疑者と斉藤拓哉容疑者ら4人は2024年10月、「闇バイト」で集めた実行役と共謀し、千葉県船橋市と白井市の住宅で住人の高齢夫婦らを殴るなどして現金などを奪い、ケガをさせた疑いがもたれています。警視庁は、4人の認否を明らかにしていません。4