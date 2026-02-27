２７日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比１７８４円５６銭（３・６３％）高の５万９４５円５９銭となった。堅調な企業業績や高市政権への期待が継続し、２６日には初めて５万円台を上回った。日経平均株価（２２５種）の終値は前週末比２０２４円５７銭（３・５６％）高の５万８８５０円２７銭だった。一株あたりの株価が高い半導体関連株などの下落が影響し、