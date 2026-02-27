神奈川県にある知的障害者の支援施設で、法令違反や不適切など支援が8件、 確認されたことがわかりました。神奈川県は、県立の知的障害者支援施設「中井やまゆり園」で、医療法の法令違反や不適切な支援が、あわせて8件確認されたと発表しました。利用者に提供する医薬品を管理する統括責任者が配置されておらず、医療法違反に該当するとしたほか、複数の利用者が眼科検診で白内障の疑いがあるとされていたにもかかわらず、目の手