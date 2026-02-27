逮捕されていた愛知県の稲沢市議が、不起訴処分となりました。山田崇夫市議(43)は、自身が出資する飲食店で面識のない男性(40)の顔を複数回殴り、「どれだけ払えるんだ」などと言って現金3万円を脅し取った疑いなどで、今月に逮捕されていました。名古屋地検一宮支部は、「諸般の事情を慎重に考慮した」として、山田市議を27日付けで不起訴処分としました。